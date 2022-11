La grande Une Vidéo - Vivez le décollage de la fusée de la Mission Artemis I

Initialement prévu fin aout, et après plusieurs faux départs, le décollage de la fusée américaine pour la Lune a finalement lieu ce mercredi. Un décollage visible grâce à un Réunionnais qui s’occupe de l’enregistrement et la diffusion en direct du lancement en 360 VR. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 10:39

Lundi 29 août 2022, la Nasa a dû annuler une première fois le lancement de la fusée Space Launch System (SLS) qui devait amorcer les retrouvailles des humains avec la Lune. L’un des moteurs RS-25 de l’appareil n’avait pas pu atteindre la température requise pour l’allumage des moteurs. Un problème de fuite au moment du remplissage des réservoirs avait également été constaté.



John Honeycutt, en charge du programme Artemis I, a annoncé que ces problèmes étaient résolus, mais le décollage reporté au 3 septembre a lui aussi été annulé. La Nasa a finalement pu reprogrammer le décollage ce mercredi 16 novembre depuis le centre spatial Kennedy en Floride.



La mission Artemis I doit propulser la capsule Orion en orbite autour de la Lune. Le vol est inhabité afin de s’assurer que le véhicule est sécurisé pour les futurs voyages.

La Réunion en lèr également



Revivez le décollage : Ce lancement est suivi en direct sur internet et en réalité virtuelle. Un exploit technique possible grâce au Réunionnais Martin Gros qui s’occupe de l’enregistrement et la diffusion en direct du lancement en 360 VR dans le metaverse, et autres casques VR (Virtual Reality) pour la société Félix and Paul studio.

🚀 WE. WENT!



The @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft launched the #Artemis I test flight to the Moon from Kennedy’s Launch Complex 39B. pic.twitter.com/MtN874l79q — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) November 16, 2022

Le direct de la NASA :





