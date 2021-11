A la Une . Vidéo - Visite ministérielle et prix de l’Assemblée nationale pour Louïz

Fraîchement élue Miss Trans France, Louïz a eu l'honneur de rencontrer Élisabeth Moreno dans son ministère. La Réunionnaise a ensuite déjeuné avec la députée Karine Lebon qui lui a remis la médaille de l’Assemblée nationale. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 15:25





La ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances a voulu mettre en avant le rôle de la nouvelle représentante de la communauté LGBTQIA+. "Je trouve que Louïz fait un travail formidable en faveur de l’inclusion sous toutes ses formes", explique-t-elle."Le fait de représenter une communauté qui est aujourd’hui extrêmement discriminée, mal comprise".



"Et je pense que le travail éducatif, pédagogique, que Louïz entreprend, notamment avec l’association OriZon, est un travail utile et extrêmement important pour notre pays", a ajouté la ministre.



