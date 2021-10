A la Une . Vidéo - Violente agression homophobe dans l'Essonne

Une vidéo circulant sur internet montre un adolescent violemment frappé par plusieurs individus. Selon les premiers éléments, la victime aurait été passée à tabac, car considérée comme homosexuel par ses agresseurs. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 12 Octobre 2021 à 14:42

Les faits remontent au 30 septembre dernier dans le quartier sensible de la forêt à Montgeron. Une vidéo, composée de deux séquences, montre un jeune homme violemment agressé par une dizaine d’individus le traitant de "PD". La victime est rouée de coups à plusieurs reprises malgré la tentative de protection de quatre témoins.



Durant les jours qui ont suivi, aucune plainte n’a été déposée. Les forces de l’ordre ont été averties dimanche lorsque la vidéo a été signalée sur la plateforme publique en ligne Pharos, qui répertorie les contenus illicites sur Internet. La police a donc lancé une enquête pour identifier les protagonistes de cette sordide histoire.



Une enquête rapide puisque la victime, un adolescent de 17 ans, a été localisée et invitée à porter plainte dès le lendemain. Ce dernier a expliqué qu’il s’était rendu sur les lieux pour voir une amie et a été tabassé en raison de son apparence. Il ne connaissait absolument pas ses bourreaux.



Pour le collectif Stop Homophobie, il s’agirait d’une agression homophobe. Le militant LGBT Mehdi Aïfa, qui a partagé la vidéo, parle lui de "notre quotidien #homophobe".

Essonne : selon une information, un jeune homosexuel se fait tabasser par une bande de racaille dans un quartier de Montgeron



Un déchaînement de violence que, même une mère et un père de famille ainsi qu’une courageuse jeune femme ne pourront arrêter



Notre quotidien #homophobe pic.twitter.com/iEu95m0w2n

— MEHDI AÏFA (@Mehdi_Aifa_AJR) October 10, 2021



Cette vidéo a fait réagir de nombreux politiciens de tous bords politiques. Sylvie Carillon, la maire de la ville, a parlé d’une "agression d’une violence inhumaine".

Profondément choquée par des images d’une agression d’une violence inhumaine à @montgeron91 qui circulent sur les réseaux sociaux. Enquête en cours pour identifier la victime et les agresseurs. Mobilisation totale car ces actes n’ont pas droit de cité @durovray

— CARILLON Sylvie (@SylvieCarillon) October 11, 2021



L’enquête a été confiée au parquet d’Évry, mais aucune interpellation n’a eu lieu pour le moment. Les agresseurs sont recherchés ainsi que le jeune homme qui a filmé la séquence en rigolant. Ce dernier devrait perdre de sa joie lorsqu’il découvrira qu’il sera le premier localisé grâce à la vidéo et qu’il encourt une peine de 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende pour la pratique du "happy slapping", le fait de filmer une agression.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur