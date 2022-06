A la Une . Vidéo - Victimes d'une expropriation abusive, les Payet "crient à l’injustice!"

Engagé dans une bataille judiciaire contre la mairie du Tampon concernant un terrain familial, Gino Payet prévient qu’il ne lâchera pas le combat. Ses frères et soeurs sont actuellement mobilisés sur le lieu du litige. Par GD - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 12:09

La saga entre les consorts Payet et la mairie du Tampon ne semble pas près de finir. Depuis le début de la semaine, la famille Payet est mobilisée sur la parcelle de terrain au coeur du conflit.



Les héritiers de Felix Maurice Payet attendent toujours le million d’euros que la commune doit leur verser suite à une décision de justice en septembre 2021. Ne voyant rien arriver, ils veulent mettre la pression pour obtenir leur réparation.



Actuellement hors département, l'un des héritiers, Gino Payet, a publié une vidéo pour demander à sa famille de poursuivre la lutte. Il en profite pour retracer les 30 ans de combat judiciaire qui ont donc débouché sur une victoire ayant condamné la mairie pour une expropriation abusive.



Contrairement à Gino Payet qui s'exprime depuis la métropole où il est installé, ses frères et soeurs continuent leur action à La Réunion :



La commune du Tampon leur doit 1 million d’euros: Les consorts Payet passent à l’action