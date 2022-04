Vidéo - Valérie Pécresse appelle aux dons: "Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros"

La candidate des Républicains n'a pas atteint la barre des 5% des voix. Atteindre ce seuil lui aurait permis d’obtenir le remboursement de ses frais de campagne.



Ce lundi matin à son QG à Paris, elle a lancé, sur un ton grave, un appel aux dons de ses sympathisants pour boucler le financement de sa campagne.



"Situation critique"



"La situation financière de ma campagne est désormais critique", a déclaré la candidate arrivée 5ème à la présidentielle. Hier soir, la stupeur a gagné les rangs de son parti qui pensait franchir assez aisément le seuil des 5% qui lui aurait permis d’obtenir les huit millions de remboursement de frais de campagne accordés par l'Etat aux candidats. Valérie Pécresse n'a obtenu que 4,79% des suffrages exprimés.



Elle s’est adressée "à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Et enfin à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression (…) J'ai besoin de votre aide d'urgence d'ici le 15 mai", a-t-elle donné comme délai. "Il en va de la survie des Républicains, et au-delà, de la survie de la droite républicaine", a-t-elle ajouté.