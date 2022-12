La grande Une Vidéo - VIH : Briser les tabous

Ce jeudi 1er décembre se tient la journée mondiale de lutte contre le sida. À La Réunion, ce sont 35 nouveaux porteurs du VIH qui ont été dépistés cette année, portant à 1002 le nombre de personnes porteuses du virus sur le territoire en 2022 (chiffres arrêtés au 30 octobre). Pris en charge à temps, les porteurs du virus peuvent bénéficier d’un traitement qui leur permet de vivre normalement et de ne plus le transmettre. Par SF - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 06:30









Avec un traitement adéquat, une personne vivant avec le VIH peut vivre normalement ou encore avoir des rapports sexuels. Le dépistage est donc primordial pour éviter le stade Sida de la maladie et la dégénérescence du système immunitaire du porteur.



“Quand on arrête son traitement ou que l’on n'est pas dépisté, le virus évolue de manière chronique et mène au stade SIDA. Et si l’on n'est pas traité, on peut en mourir”, alerte Stella Hoang, médecin au CHU de Bellepierre, alors que la journée mondiale de lutte contre le Sida se tient ce jeudi.



Sérophobie : "C’est l’ignorance qui fait peur"

Les personnes porteuses du virus sont encore trop souvent stigmatisées, c’est la raison pour laquelle cette année, les associations qui se regroupent lors de la semaine de la santé sexuelle organisée par Caress974 ont souhaité mettre l’accent sur la lutte contre la sérophobie.



“Elles n’ont rien demandé, ces personnes-là, elles ont été contaminées. Elles sont elles-mêmes victimes. Il ne faut pas avoir une réaction de rejet. En traitant le VIH, ces personnes n’ont aucun risque de transmettre la maladie. Il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter s'il y a des besoins d’information, parce que finalement, c’est l’ignorance qui fait peur", souligne le Dr Stella Hoang.