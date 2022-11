A la Une . Vidéo - Une voiture zigzague dangereusement sur la 4 voies de l'ouest et manque de peu l'accident

La scène a été captée par des automobilistes ce dimanche matin entre Saint-Paul et La Possession. Elle fait froid dans le dos. Par AR - Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 à 10:01

Une voiture folle s'est engagée ce dimanche matin sur la quatre voies dans l'ouest de l'île. Le SUV a notamment pu être filmé à hauteur de La Possession. Les images font frissonner.



Brusquement, le véhicule quitte la voie de droite et manque de percuter la balise de musoir située à l'entrée de la station-service de La Possession située dans le sens Saint-Paul vers Saint-Denis.



L'automobiliste au volant de cette voiture folle se ressaisit avant le choc mais pas pour longtemps. Il quitte cette fois la voie de droite pour lorgner dangereusement sur la voie de dépassement, sans clignotant évidemment, et vient brosser la barrière du terre plein séparant la 2x2 voies.



Le conducteur s'est-il assoupi ou était-il sous effet ? Difficile à dire. "J'avais beau le klaxonner, faire des appels de phare comme d'autres l'ont fait d'ailleurs, rien n'y a fait, je le voyais s'endormir au volant", témoigne une automobiliste qui a croisé la route de cette voiture qui aurait pu faire une sortie de route ou percuter d'autres voitures.