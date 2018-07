(Vidéo) Une surveillante de prison filmée en train de faire une fellation à un détenu

Une surveillante stagiaire a été suspendue et une enquête a été ouverte suite à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit la fonctionnaire administrer une fellation à un détenu dans sa cellule de la maison d'arrêt de Lille-Sequedin.



La scène a été enregistrée et diffusée par son co-détenu.



Après la publication des images sur les réseaux sociaux, l'administration pénitentiaire a ouvert une enquête et saisi le parquet de Lille.



Le détenu, incarcéré depuis 2017 pour vol et trafic de stupéfiants, a été transféré dans une autre prison.



La fouille effectuée dans sa cellule a permis de trouver trois portables, dont celui ayant servi à filmer la scène.



Outre l'affaire de la fellation elle-même, cette découverte de trois portables relance le débat autour de la présence des téléphones en prison alors qu'ils sont interdits. Récemment, c'est l'évasion spectaculaire de Redoine Faïd qui avait été filmée par un autre détenu. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet avait répondu à l'époque en promettant une série de mesures dont le développement de brouilleurs de portables et de drones.