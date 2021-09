A la Une . Vidéo - Une rencontre 5 étoiles avec Cyprien au Lux* Saint-Gilles pour les marmailles de 1000 Sourires

Mercredi dernier, l’Association 1000 Sourires reprenait ses activités dans le cadre verdoyant du Lux* Saint-Gilles. Pour sa 264ème opération, Ibrahim Ingar, président de l’association, a proposé à une trentaine de petits saint-paulois un après-midi récréatif au coeur du 5 étoiles saint-gillois avec en prime un concert privé de Cyprien Zéni, finaliste de l'émission « The Voice » 2021. Par LG - Publié le Samedi 11 Septembre 2021 à 17:13





Les autrices Marie-Danielle Merca (Carter Brims) et Angélique Cadet (Mission Mermaid) de l’Atelier Mini Plume ont quant à elles animé différents ateliers autour de l’écriture et du dessin pour les marmailles qui ont dû imaginer la suite d’un roman fantastique, inventer leurs propres super-héros, découper et décorer une queue de sirène... De quoi stimuler au maximum l’imaginaire des enfants.



A l'issue de tous ces ateliers, les petits saint-paulois ont pu se détendre devant un concert inédit du finaliste de «The Voice » 2021 , Cyprien Zéni, qui a repris en choeur avec les petits veinards, les titres de Bruno Mars, Tayc ou encore Ed Sheeran. Son timbre de voix a enchanté et ambiancé son jeune public qui est retourné chez lui avec chacun, une photo dédicacée de l’artiste !



Pour clôturer cette opération, Patrice Hudebine, directeur général du Lux *Saint-Gilles et ses équipes avaient organisé pour les enfants un goûter devant un magnifique coucher de soleil, au bord de l’océan.





1000 Sourires c'est à ce jour : 264 opérations réalisées et 10.904 marmailles parrainés.



Site de l’association 1000sourires.re

facebook.com/1000sourires

instagram.com/1000sourires.re C’est à l’ombre des filaos, sur la plage du Lux* Saint-Gilles que Bruce, Mathieu et Pierre de l'équipe de la Réserve Marine de la Réunion ont choisi d’accueillir les enfants. Ils avaient sorti microscopes, loupes et coquillages pour les ateliers du jour, sur le thème de la protection du récif corallien. Ils ont initié les marmailles au besoin urgent de prendre soin des plages de La Réunion et de tout son éco-système, à travers des petits ateliers ludiques.Les autrices Marie-Danielle Merca (Carter Brims) et Angélique Cadet (Mission Mermaid) de l’Atelier Mini Plume ont quant à elles animé différents ateliers autour de l’écriture et du dessin pour les marmailles qui ont dû imaginer la suite d’un roman fantastique, inventer leurs propres super-héros, découper et décorer une queue de sirène... De quoi stimuler au maximum l’imaginaire des enfants.A l'issue de tous ces ateliers, les petits saint-paulois ont pu se détendre devant un concert inédit du finaliste de «The Voice » 2021 , Cyprien Zéni, qui a repris en choeur avec les petits veinards, les titres de Bruno Mars, Tayc ou encore Ed Sheeran. Son timbre de voix a enchanté et ambiancé son jeune public qui est retourné chez lui avec chacun, une photo dédicacée de l’artiste !Pour clôturer cette opération, Patrice Hudebine, directeur général du Lux *Saint-Gilles et ses équipes avaient organisé pour les enfants un goûter devant un magnifique coucher de soleil, au bord de l’océan.1000 Sourires c'est à ce jour : 264 opérations réalisées et 10.904 marmailles parrainés.























Publicité Publicité