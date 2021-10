La grande Une Vidéo - Une mère recherche son fils depuis 45 ans

En 1977, Patrice Vilbrod est “arraché” à sa famille alors que sa mère se trouve à l’hôpital. À l’époque, le nourrisson aurait été adopté avant de quitter l’île pour la métropole dans des conditions qui restent floues. Depuis, sa famille est à sa recherche. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 13 Octobre 2021 à 09:28

C’était en 1977. Mère d’un petit Patrice âgé de quelques mois, célibataire et illettrée, Georgette est hospitalisée pour des douleurs au genou. Elle confie son enfant à son amie le temps de son court séjour de soins. À son retour, Patrice n’est plus là : “Moin l’a arrivé, m’a demande ou sa y lé mon enfant, l’a dit a moin, ma soeur et une femme l'a parti avec, c’est tout…”

Le nourrisson est alors emmené par les services sociaux pour adoption, dans des conditions qui restent floues. Sa mère ne le reverra plus jamais.



“C’est pas moin l’a signé les papiers, mi gagne pas lire ni écrire”, regrette la mère. "Nous la parti voir les services sociaux mais comme ses documents pour l’adoption l’était signé, l’a dit y gagne pas faire rien. N’avait une photo de mon bébé sur une chaise dans un dossier", se souvient Georgette.





Depuis 45 ans, les recherches de Georgette, et désormais celles de sa fille Kelly pour retrouver Patrice, sont restées vaines.



"On doit faire nos recherches nous-mêmes, mais c’est très difficile. Il a changé d’identité après l’adoption". Il aurait été adopté en métropole. Kelly, qui n’a jamais connu son grand frère, vit avec ce sentiment d’injustice et d'incompréhension depuis toujours.

"Mi fait des recherches, mi voit les enfants de la Creuse que lé retrouvé, c’est grâce aux recherches de la famille, mais n’a poin de justice là dedans", déclare-t-elle.

La famille ne dispose d’aucune photo de l’homme qu’elle recherche et de peu d’éléments pour l’identifier. Né à Saint-Denis en décembre 1976, son nom de naissance est Patrice Vilbrod. Il a vécu quelques mois avec sa mère, Georgette, au Port. Malgré les minces espoirs, soeur et mère poursuivent leur quête et lancent ici une bouteille à la mer.

"Mon message c’est que li n’a des frères et des soeurs et sa maman l’a jamais rejette a li. Li n’a une famille que l’a toujours recherche à li. Si li veut pas connaître à nous, nous respectera sa décision, mais au moins, il faut que li connait l’histoire", confie sa soeur Kelly.