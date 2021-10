A la Une . Vidéo - Une journée fastueuse au Palm Hôtel & Spa pour le parainage du 11000ème VIM de 1000 Sourires

​Samedi dernier, le Palm Hôtel & Spa à Petite Ile a accueilli une quarantaine de petits saint-paulois à l’occasion de la 266ème opération de l’association 1000 Sourires. Cette journée à marquer d’une pierre blanche était également le lieu du parrainage du 11000ème enfant en compagnie de plusieurs parrains de l’association tels que le Capitaine Sébastien Nativel, pilote de Rafale, les humoristes Thierry Jardinot et Marie-Alice Sinaman ou encore l'artiste Abdoul. Par LG - Publié le Samedi 16 Octobre 2021 à 16:04





Juste avant de déjeuner au restaurant de l’hôtel, les marmailles ont eu la surprise de voir leurs parrains et marraine Marie-Alice Sinaman, Thierry Jardinot et Sébastien Nativel, arriver par surprise à bord d’un hélicoptère d’Hélilagon et se poser sur l’altiport de l’hôtel.



Après un déjeuner des plus copieux sous forme de buffet, les enfants ont eu le plaisir de découvrir en vidéo les talents de pilote de leur parrain, le Capitaine Sébastien Nativel et de chanter et danser avec Abdoul, parrain vedette de la journée.



Ce sont d’ailleurs eux qui ont tiré au sort les noms des deux marmailles sacrés 11000ème VIM (Very Important Marmailles) de 1000 Sourires : Mathéo et Thaïna, qui ont tous deux été très émus par cette annonce ! Après une petite séance photos et une remise de cadeaux à tous les enfants présents, les 40 petits saint-paulois ont repris tous ensemble la route vers chez eux, des étoiles plein les yeux.



1000 Sourires c'est à ce jour : 266 opérations réalisées et 11004 marmailles parrainés.



Site de l’association 1000sourires.re

Patrice Peta, directeur du Palm Hôtel & Spa et ses équipes avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir au mieux les 40 Very Important Marmailles (VIM) du jour : une partie de l'hôtel avait été privatisée pour l'occasion, permettant ainsi aux enfants de participer à un atelier ludique organisé par la Gendarmerie de la Réunion sur les dangers aux addictions sous forme d'un Cluedo géant ou encore à un atelier pâtisserie avec le chef pâtissier du Palm, Cédric Perrot, qui leur a appris la recette d'un cupcake aux pépites de chocolat, que les petits gourmands ont pu déguster au goûter de l'après-midi.