Vidéo - Une femme échappe de peu à un bombardement à Kharkiv

Une vidéo diffusée sur Twitter montre un bombardement russe sur la ville Kharkiv. Une femme échappe de peu au drame, mais 5 morts sont à déplorer dans les bombardements. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 18 Avril 2022 à 10:04

Alors que la communauté internationale débat sur la notion de génocide en Ukraine avec le conflit qui se poursuit, la réalité est unanimement catastrophique. Les bombardements russes peuvent frapper la population à tout instant.



Les combats s’intensifient à Marioupol où les derniers résistants font tout pour ne pas céder la ville aux Russes. D’autres zones sont également bombardées.



C’est le cas de la ville Kharkiv, au nord-est du pays, qui a été touché par une série de frappes aériennes hier. Le bilan fait état de 5 tués et 13 blessés. Dans une vidéo partagée sur Twitter, on peut voir une femme échappée de peu à un bombardement.



L’Ukraine craint à présent que Vladimir Poutine ne veuille utiliser des armes nucléaires.

A missile hits #Kharkiv residential area again. This is how the life of Ukrainians looks under russian bombs and rockets. For how long will it continue? #ArmUkraineNow #protectuasky

Video: Ukraine Now pic.twitter.com/NAyr86pSeQ

— Olena Halushka (@OlenaHalushka) April 17, 2022





