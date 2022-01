A la Une . Vidéo : Une falaise s’écroule au Brésil, dix personnes perdent la vie

Ce samedi, un pan entier d’une falaise s’est écroulé au lac Fumas (Brésil). Plusieurs bateaux se trouvaient pile dans l’axe. Selon les médias locaux, dix personnes ont perdu la vie. Par Zinfos 974 - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 10:09





Trois vedettes dans l'axe



Au moment où un pan entier de la falaise se détache, trois vedettes rapides ne s’étaient pas suffisamment éloignées et se trouvaient pile dans l’axe. Selon les médias locaux, dix personnes originaires du Minas Gerais ou de São Paulo ont perdu la vie dans ce terrible incident.

URGENTE!!! Pedras se soltam de cânion em Capitólio, em Minas, e atingem três lanchas. pic.twitter.com/784wN6HbFy

— O Tempo (@otempo) January 8, 2022

Le lac Fumas au Brésil est un lieu paradisiaque et attire de nombreux touristes. Ce samedi 8 janvier, plusieurs bateaux étaient partis pour observer les impressionnantes falaises. L’une d’elle, sans doute fragilisée par les fortes pluies des derniers jours, a montré des signes d’effondrement. Les vidéos sur les réseaux sociaux montrent des chutes de pierres de plus en plus grosses.Au moment où un pan entier de la falaise se détache, trois vedettes rapides ne s’étaient pas suffisamment éloignées et se trouvaient pile dans l’axe. Selon les médias locaux, dix personnes originaires du Minas Gerais ou de São Paulo ont perdu la vie dans ce terrible incident.