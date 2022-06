La grande Une Vidéo - Une employée de compagnie aérienne partage son ras-le-bol vis-à-vis des passagers de Mayotte

La vidéo a été tournée en mode selfie. On y voit une employée de compagnie aérienne partager son ras-le-bol alors que les passagers vers Mayotte sont attendus à l'enregistrement dans un aérogare situé dans l'Hexagone. Par LG - BS - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 20:10

C'est une scène de vie qui a été partagée sur un réseau social, en l'occurence Snapchat. Une employée de compagnie aérienne déclenche son smartphone pour se filmer. Elle est en poste et a décidé de partager ses états d'âme, en direct.



Son ras-le-bol semble atteindre son paroxysme. La voilà, dit-elle, en train de faire le tour des terminaux de l'aérogare pour rameuter les passagers d'un vol vers Mayotte, direction Dzaoudzi.



"Je vais aller checker les passagers de Dzaoudzi. J'ai pas envie... Ils commencent à parler dans ma tête. Ils négocient les kilos. Je suis déjà fatiguée en fait. Ils mettent quoi dans leurs bagages ? 60 kg pour 1 bagage !", désigne-t-elle une valise en la filmant avec son téléphone.



"Je suis obligée de crier comme une poissonnière, c'est pas dingue quand même !? Les noirs et les arabes, grandissez un peu. Arrivez un peu à l’heure sur vos vols !", lance-t-elle dans son message vidéo teinté d'une pointe d'exaspération et d'exténuation. Des propos qui provoquent, aussi, une réaction d'indignation du côté de l'île aux parfums au fur et à mesure que la vidéo est partagée et "retweetée".