Vidéo - Une direction unique pour la Police nationale de La Réunion

Depuis le 1er janvier 2022, la Police nationale de La Réunion a mis en place la direction technique de la Police nationale. En tout premier lieu, le commissaire divisionnaire Laurent Fraysse, directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) devient le directeur territorial de la Police nationale. Il a désormais autorité sur tous les services de police du département. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 3 Mars 2022 à 12:32





C'est une réforme d'ampleur nationale qui a été mise en place depuis le 1er janvier 2022 sur le département de La Réunion. Ce sont en effet les DOM-COM qui ont été choisis pour initier ce changement structurel de taille au sein des services de police. Dorénavant, l'organigramme de la Police nationale de La Réunion s'articule autour d'une structure unique appelée "Direction territoriale de la Police nationale de La Réunion". La DTPN se compose de cinq services : le Service Territorial de Sécurité Publique (STSP), le Service Territorial de Police Judiciaire (STPJ), le Service Territorial de la Police aux Frontières (STPAF), le Service du Renseignement Territorial (SRT), le Service Territorial de recrutement et de Formation (STRF) et le Service Territorial RAID (STRAID).



Ces services territoriaux s'appuient sur deux services aux compétences transverses que sont le service de Gestion des Ressources (SGR) ainsi que l'État Major (EMDTPN).



"C'est le sens de l'histoire de la Police"



En poste depuis 2 ans à La Réunion, Laurent Fraysse, directeur territorial de la Police nationale de La Réunion, explique ce que représente ce changement : "Il y a désormais une direction territoriale avec un chef unique. Ce sera plus efficace en termes de coordination opérationnelle des services de police pour la sécurité publique. À La Réunion, ce sont 1300 personnes qui sont concernées. C'est une réforme de fond sur le long terme qui sera transposée en métropole en 2023.



Le but de cette réforme, est d'être le plus efficient possible avec ses ressources. Avoir une direction unique est plus simple pour prendre des décisions, mais c'est un travail collectif. C'est plus clair, plus lisible. Cette réorganisation est aussi l'occasion de faire passer un message en interne sur l'importance du service public. Cela permettra d'avoir plus de réactivité.



Il y a une véritable cohérence des décisions par rapport à certains projets comme par exemple l'immobilier ou le parc automobile. C'est un véritable investissement pour les mois et les années à venir. La nouveauté est la création du STPJ, en lien direct avec la direction nationale de la police judiciaire, qui nous permettra d'être plus performant.



Nous aurons une offre de sécurité supérieure pour les Réunionnais. C'est avant tout un besoin local. Que ce soit d'abord les Outre-Mer, c'est une nouvelle prise en compte de l'Outre-Mer de la Police nationale. C'est le sens de l'histoire de la Police"

Le DTPN indique également qu'en matière d'immobilier, cette nouvelle direction fait du futur commissariat du Port sa priorité. Ce jeudi matin, le commissaire divisionnaire Laurent Fraysse, directeur territorial de la Police nationale de La Réunion ainsi que le commissaire divisionnaire Michel Aleu, directeur territorial adjoint de la Police nationale de La Réunion, ont présenté la nouvelle réorganisation des services de la Police nationale de La Réunion.





