Vidéo - Une caméra autonome pour surveiller les requins

Le Centre Sécurité Requin vient de faire installer une caméra autonome sur le spot des Roches Noires. Celle-ci est capable de détecter la présence de squales et de lancer l’alerte. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 09:38

Le Centre Sécurité Requin (CSR) poursuit son travail pour prévenir des risques d’attaques de requin. Afin d’améliorer la sécurisation des activités nautiques, le CSR a commandé une caméra sous-marine autonome à l’entreprise Fetch Ingénierie pour l’installer sur le spot des Roches Noires.



Ce bijou technologique fonctionne à l’énergie solaire grâce des panneaux solaires fixés sur une bouée. La caméra fait parvenir un flux vidéo vers la Cellule d’Intervention et de Surveillance des Activités Nautiques (CISAN). Un algorithme permet de détecter la forme et la nage d’un squale et ainsi donner l’alerte en temps réel.



Les images collectées sont diffusées sur un live YouTube. Pour le moment, ces images ne sont consultables que par le CSR et le CISAN. En cas de succès de l’expérimentation, le live sera ouvert à tous. La bouée permet également de collecter d’autres données comme la turbidité, la conductivité, ou la température de l’eau.





