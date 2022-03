A la Une . Vidéo - Une Réunionnaise filmée en train d'insulter une personne d'origine malgache

Scène affligeante captée devant une antenne de la caisse d’allocations familiale à La Réunion. Dans une file d’attente, un échange musclé s’engage entre une Réunionnaise et une personne d’origine malgache. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 09:49

Des noms d’oiseau qui fusent, le tout dans une file d’attente devant une borne de la Caisse d’allocations familiales, voici le triste décor capté par une personne se trouvant là.



Celle-ci enregistre un échange verbal musclé entre deux femmes. Personne ne sait comment l'histoire a commencé. Toujours est-il qu'une femme se présente comme une Réunionnaise fière d’être "chez elle". Elle insulte copieusement une autre femme qui n’apparaît pas à l’image. Cette dernière personne réagit d’ailleurs peu et laisse parler sa vis-à-vis. Ce qui n’empêche pas la Réunionnaise de continuer à insulter les origines malgaches de celle avec qui elle parle.



"La toujours trouv un ti macro de réunionnais pou ramasse a zot", déclame la Réunionnaise dans un langage très fleuri et surtout répréhensible. Pour la petite histoire, ce 1er mars est déclaré "Journée mondiale zéro discrimination".







