A la Une . Vidéo - Un requin saute hors de l’eau et atterrit sur l’avant d’un bateau

Des pêcheurs néo-zélandais ont reçu une visite surprise. Par CL - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 08:41





Sur le coup, tous les occupants du bateau ont dû prendre un instant pour se remettre de la scène incroyable. Puis, ils se sont remis à pêcher.



You're gonna need a bigger boat.



Astonishing footage captures the moment a Mako shark launches itself onto a fishing boat, coming face-to-face with shocked fishermen. #9News



MORE: https://t.co/h74waey8AW pic.twitter.com/tPwpqEUqow

— 9News Sydney (@9NewsSyd) November 8, 2022

Ryan Churches, un marin néo-zélandais, a filmé une vidéo spectaculaire. Alors qu’il était en haute mer avec des pêcheurs en quête de carangues, un gigantesque requin a décidé de sortir de l’eau et de se jeter directement sur l’avant du bateau. L’animal y est resté quelques minutes avant de retourner dans l’océan. Il n’a pas été blessé.Sur le coup, tous les occupants du bateau ont dû prendre un instant pour se remettre de la scène incroyable. Puis, ils se sont remis à pêcher.

Tout savoir sur le requin



Le requin mako est en voie d’extinction. C’est un poisson solitaire au tempérament vif et nerveux. Il est capable d’atteindre une vitesse de 110 km/h et fait donc partie des poissons les plus rapide au monde. Il peut effectuer de grands bonds hors de l’eau. La vitesse moyenne de cette espèce est de 50 km/h.