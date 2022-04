A la Une . Vidéo - Un premier vol en ULM pour les marmailles de 1000 Sourires

Une vingtaine de petits chanceux ont pu voler aux côtés des pailles en queue, à bord d’aéronefs de Félix ULM. Les marmailles parrainés par l’Association 1000 Sourires ont fait leur baptême de l’air à l’occasion de la 273ème opération organisée par l’association mercredi dernier à la base ULM de Cambaie. Par LG - Publié le Samedi 23 Avril 2022 à 18:30

C’est une tradition pour 1000 Sourires, et cela fait toujours son petit effet. Lorsqu’ils sont descendus du bus de l’association, les Very Important Marmailles (VIM) ne connaissaient pas le programme du jour. Et c’est une fois sur place qu’ils ont découvert la surprise qu’Ibrahim Ingar et son partenaire du jour leurs avaient réservé.



« Les enfants, vous allez pouvoir monter à bord de l’un de ces petits avions pour voler au dessus de Saint-Paul », leur annoncent Ibrahim Ingar et les équipes de Félix ULM.



Au moment de l’annonce, la surprise se lit d’abord sur les petits minois, et cette dernière laisse vite place aux sourires en tranche papaye. « J’y crois pas, on va vraiment voler dans le ciel ? », chuchote une fillette à sa camarade. « Et oui, en plus vous avez de la chance les enfants, il fait un beau soleil ! Le vol va être fantastique », promet l’équipe de Félix ULM.





Une vue imprenable sur Saint-Paul et le Port



Le voyage démarre dès que l’appareil quitte le sol. Les enfants qui attendent leur tour sur la terrasse de Félix ULM saluent leurs camarades qui prennent leur envol. A bord, la vue est imprenable. Les petits passagers peuvent admirer la route des Tamarins d’un côté et aperçoivent le Port de l’autre. « Moi j’ai reconnu la Rivière des Galets », « moi le débarcadère », « moi j’ai survolé l’étang de Saint-Paul, c’était tout vert », se racontent les enfants, une fois revenus sur la terre ferme.



Gérard Breysse, que tout le monde connaît sous le nom de Félix, est le premier pilote à avoir embarqué des passagers en ULM à la Réunion dans les années 80. Il était particulièrement heureux de partager sa passion avec les marmailles de l’association, qu’il soutient depuis de nombreuses années. « C’est toujours un plaisir de faire découvrir l’ULM à ces petits marmailles plein de bonne humeur, confie-t-il. Leurs sourires sont communicatifs ».



« Pour ces enfants issus d'un milieu modeste, cette matinée avec l’association était l’occasion de découvrir la beauté des paysages de leur île, vue du ciel, résume Ibrahim Ingar, Président de l’Association 1000 Sourires. J’en profite pour remercier les équipes de Félix ULM qui ont réservé un accueil chaleureux aux marmailles et leur ont fait vivre un moment qui restera gravé dans leur mémoire ».



1000 Sourires c'est à ce jour : 273 opérations réalisées et 11 356 marmailles parrainés.



