A la Une . Vidéo - Un pont s’écroule au Mexique et fait plusieurs blessés

Lors de son inauguration hier, un pont suspendu de la ville de Cuernavaca s’est effondré. 25 personnes ont été blessées, dont deux dans un état grave. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 15:43

La fête a tourné au cauchemar hier dans la petite ville de Cuernavaca dans le centre du Mexique. Lors de l’inauguration du parc Barranca de Amanalco, un pont suspendu s’est effondré sous les pieds des spectateurs. Le bilan fait état de 25 blessés, dont 2 graves.



Parmi les victimes se trouvent le maire de la ville, Julio Urióstegui, sa femme, des administrateurs et des conseillers de la ville. Une enquête a été ouverte.

🚨 Presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, su esposa, cuatro regidores y la síndico municipal heridos, al desplomarse el puente del Paseo Ribereño durante un evento de reinauguración. Video: Especial pic.twitter.com/dcIXhbZYz8

— El Universal (@El_Universal_Mx) June 7, 2022





