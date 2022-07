A la Une . Vidéo - Un planteur course un motard

Les agriculteurs ont mené une opération escargot mardi après-midi en centre-ville de Saint-Denis. Ils ont dressé un barrage filtrant au niveau du Boulevard Sud. Un motard aurait provoqué la colère d’un des planteurs qui l’a coursé sur quelques mètres. Par NP - Publié le Mercredi 6 Juillet 2022 à 07:42

La mobilisation des planteurs continue à Saint-Denis. Les négociations autour de la convention canne sont tendues et les syndicats déplorent ne pas être entendus par les industriels.



Les manifestants sont présents devant la préfecture où se déroulent les réunions depuis le début de la semaine. Ils ont mené régulièrement des opérations dans Saint-Denis pour montrer leur détermination à obtenir gain de cause.





C’était notamment le cas mardi après-midi suite à de nouveaux échanges qui n’ont pas permis de trouver un accord. Les tracteurs ont remonté l’Avenue de la Victoire pour s’installer sur le Boulevard Sud au niveau de Bellepierre et ainsi créer un barrage filtrant.



C’est alors qu’un motard est passé entre les tracteurs et aurait dit quelque chose qui provoqué la colère d’un des planteurs qui a commencé à le courser sur quelques mètres sans pouvoir le rattraper.



Le planteur en question a lui-même repartagé la vidéo sur les réseaux sociaux et a expliqué que le motard lui avait dit que les planteurs étaient "la honte de La Réunion".



La mobilisation des planteurs continue ce mercredi. Une nouvelle réunion est prévue ce matin. Restez connectés sur Zinfos974 pour être informés de l'évolution des négociations autour de la convention canne et des possibles manifestations.