(Vidéo) Un ovni aperçu au large de St-Pierre

Selon un habitant de Saint-Pierre, un ovni aurait été aperçu dans le ciel au large de la ville le 14 mai dernier vers 22h50.



Comme tous les soirs, la petite famille regardait leur jolie vue et leur premier réflexe a été: "’c'est quoi ce truc?". Ils ont au départ pensé à un avion mais la forme ne coïncidait pas. "D'autant qu'en regardant les photos prises en rafale de plus près, on se rend compte que l'objet volant tourne", précise-t-il.



Tout est allé très vite. A peine 4 minutes, l'ovni disparaissait à très grande vitesse.



"Personnellement j’aimerais aussi avoir des explications, car je ne comprends", nous confie-t-il. "Beaucoup pensent que c'est un engin militaire américain envoyé dans la zone, mais sans savoir réellement pourquoi..."



Cette famille n'a apparemment pas été la seule à l'apercevoir. Les photos se multiplient sur les réseaux sociaux dédiés aux ovnis. Ce qui ne passe pas inaperçu pour l'organisme international Mufon France. Considérée comme la plus grosse agence américaine dans ce domaine, Mufon a décidé de déclencher une enquête via son correspondant local.



Elle a également lancé un appel à témoins à La Réunion. Il n'y a désormais plus qu'à attendre d'éventuelles révélations sur cet objet inconnu aperçu dans le ciel réunionnais...