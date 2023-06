A la Une . Vidéo - Un nouvel horizon pour Europe Écologie-Les Verts après des mois de turbulences

Suite au congrès régional de l'Etang Salé où sa motion a obtenu la majorité des suffrages, Geneviève Payet a été officiellement élue le 10 juin dernier secrétaire régionale lors du Conseil Politique Régional (CPR) d'Europe Écologie-Les Verts Réunion (EELVR). L'occasion pour la nouvelle patronne des Verts locaux de présenter ce lundi le nouveau bureau exécutif, "profondément renouvelé et rajeuni", indique-t-elle, ainsi que les grandes orientations qu’elle compte donner au parti régional pour les trois prochaines années dans une gouvernance "apaisée". Par SI - Publié le Lundi 19 Juin 2023 à 17:31

Le parti avait été ébranlé par des dissensions internes au mois de décembre dernier. Alors que la direction locale des Verts (mené à l'époque par la secrétaire régionale d'alors, Danon Odayen),avait fait parvenir un communiqué détaillant le nouveau bureau, Jean-Pierre Marchau s'était également fendu d'un communiqué, expliquant sa surprise face à la décision de transformer une simple AG en congrès régional. Un recours avait été déposé contre l'élection de ce bureau par l'ancien secrétaire régional d'EELVR, Jean-Pierre Marchau, qui avait obtenu l'annulation du dit congrès et l'organisation de nouvelles élections.



Un scrutin qui s'était déroulé le 3 juin dernier et qui avait conforté la liste menée par Geneviève Payet, une proche de Jean-Pierre Marchau (suppléante de ce dernier lors des législatives partielles dans la 7e circonscription en 2018), à la tête du mouvement écologiste à La Réunion. Un bureau exécutif régional composé également par Bernard Pade (trésorier), de Bruno Gavarri (secrétaire régional adjoint), d'Annie Kowalczyk (porte-parole) et de Julia Mogni (membre du bureau). "Lorsque nous avons pris notre motion, l'axe fort a été de décider d'une autonomie politique de notre projet. Nous sommes vraiment sur cet axe là", assure la nouvelle secrétaire régionale des Verts.



S'il souhaite voler de ses propres ailes, Europe Écologie-Les Verts Réunion ne compte pas réellement se mettre à dos ses partenaires historiques, en premier lieu le PS mais aussi le PLR à une échelle plus régionale. Comme l'a reconnu Geneviève Payet, si son parti et celui d'Huguette Bello sont dans "le même mouvement", des points de divergence existent malgré tout entre les deux partis. "Nous ne sommes pas ok sur tous les volets comme le social mais nous avons à avancer ensemble", tempère-t-elle, notamment au niveau des "mobilités ou de l'environnement". D'où l'appel lancé à la Pyramide inversée pour l'organisation d'une "COP régionale", réunissant tous les partis politiques et acteurs économiques afin dit-elle, "de dégager des pistes de travail et fixer des objectifs pour notre Région".



Désormais en ordre de marche, EELVR compte bien peser sur les futures échéances électorales, à commencer pour les européennes, où le parti présentera bien une liste sous son propre nom assure Geneviève Payet.