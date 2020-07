A la Une . Vidéo : Un kayakiste se fait charger par un alligator

Un américain qui pratiquait le kayak sur une rivière a été attaqué par un alligator. Heureusement, plus de peur que de mal pour le jeune homme. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 19 Juillet 2020 à 11:14 | Lu 930 fois

Peter Joyce n’oubliera jamais cette journée. En pratiquant le kayak sur la rivière Waccamaw aux États-Unis le week-end dernier, celui-ci a vécu une expérience des plus terrifiantes. Alors qu’il explorait une partie de la rivière qu’il ne connaissait pas, Peter a été chargé par un alligator. "J'ai cru entendre un poisson sauter à ma gauche, mais ce n'était pas un poisson", a indiqué le kayakiste au Media Live 5 News qui diffuse la vidéo sur leur page Facebook. "À environ un mètre du kayak, j'ai aperçu la tête de l'alligator et c'est tout, je n'ai pas eu le temps de réagir. Mon esprit jouait à rattraper le temps perdu à ce moment-là", se souvient-il encore tremblant.



Par miracle, des branches ont permis à l’américain de s’accrocher, évitant à l’embarcation de se retourner complètement. "S'il avait heurté le kayak et qu'il n'y avait rien à attraper du côté droit, je me serais retourné et ça aurait pu être bien pire", souligne-t-il.







