A la Une . Vidéo - Un impressionnant incendie ravage un gratte-ciel en Chine

Un violent incendie s'est déclaré dans un gratte-ciel de la ChinaTelecom, l'un des principaux opérateurs du pays. Les flammes ont totalement ravagé l'immeuble de 42 étages situé dans la ville de Changsha, dans la province du Hunan, dans le centre de la Chine. Le bilan humain est encore inconnu mais pourrait être très lourd. Par Maxime Bonnet - Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 à 15:38

Fire in Changsha pic.twitter.com/p5ahcPEzCx

— jack (@jack73425609) September 16, 2022







L'incendie se serait déclenché peu avant 16h (heure locale) et aurait ravagé le gratte-ciel durant une quarantaine de minutes avant d'être finalement éteint.



Abritant des bureaux pour la ChinaTelecom, l'un des principaux opérateurs de télécommunication du pays, le gratte-ciel de 42 étages a été construit en l'An 2000. Les pompiers de cette ville de 8,5 millions d'habitants ont confirmé sur Weibo, le réseau social chinois, qu'aucune victime n'avait été encore retrouvée.



D'après les premiers éléments publiés dans les médias chinois, le feu serait parti d'une façade extérieure avant de se propager à tout le bâtiment. La Chine est régulièrement frappée par des incendies impressionnants, la faute à des consignes de sécurité peu appliquées et des constructions illégales qui ralentissent les opérations d'évacuation et de secours. [ 🇨🇳 CHINE ]



🔸Un gratte-ciel appartenant à une entreprise de télécommunication est ravagé par les flammes à Changsha, en Chine. Le bilan humain est encore inconnu.pic.twitter.com/4V9zrX5qGC

— (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) September 16, 2022

This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha长沙caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! 🙏 pic.twitter.com/QNnezk2Mxk — China in Pictures (@tongbingxue) September 16, 2022