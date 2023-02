A la Une . Vidéo - Un homme escalade le grillage de la prison de Domenjod

Une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux à La Réunion. On y voit un homme sortir du centre de détention de Domenjod. Les autorités ont été alertées et l'individu a été identifié. Par La Rédaction - Publié le Mercredi 15 Février 2023 à 07:29

Un internaute a publié sur les réseaux sociaux une scène alarmante qui s'est déroulée à la prison de Domenjod. On y voit un homme quitter l'enceinte du centre de détention après avoir escaladé le grillage barbelé.



Les services administratifs du centre de détention de Domenjod ont été alertés de la situation et ont déjà mené les investigations nécessaires pour identifier l'individu qui est passé par-dessus le grillage.