Vidéo - Un homme accidentellement suspendu à une grue

Un ouvrier d’un chantier à Toronto s’est retrouvé suspendu dans le vide par une grue. Son bras est resté accroché. L’homme s’en est sorti avec de légères blessures. Par NP - Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 à 09:09

Un ouvrier s’est retrouvé suspendu à des dizaines de mètres au-dessus du sol par une grue. Les faits se sont produits mardi dernier sur un chantier de Toronto.



Selon un employé de la compagnie, l’homme venait d’accrocher une cargaison à la grue avant de glisser de sa surface de travail. Il s’est retrouvé le bras accroché à un câble d’amarrage.



Heureusement, il a pu être redescendu et ne souffre que de blessures légères au bras. De son côté, le ministère du Travail de l’Ontario a ouvert une enquête.

Wild footage of a Toronto construction worker getting his hand caught in rigging. The crane operator didn’t notice till the man was 30 stories in the air. Man ended up with scratching, bruises & a broken wrist pic.twitter.com/k278Y5AR4W

— Jim (@FukingCasuals) July 6, 2022