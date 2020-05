A la Une . [Vidéo] Un dessin animé péi pour apprendre les gestes barrières Un graphiste de La Réunion a profité du confinement pour créer un petit dessin animé d’apprendre les gestes barrières. Un outil pédagogique pour les enfants qui vont reprendre le chemin de l’école.

Comme tout le monde, Damien Lauret a eu du temps. Durant ces deux derniers mois, le Tamponnais, qui est graphiste à son compte, n’a malheureusement pas eu de contrats. Spécialisé dans l'identité visuelle (création logo) pour les entreprises et dans la conception de supports de communication, il a profité de son temps et de son talent afin de réaliser un projet personnel dont l’utilité est publique.



"Je voyais souvent dans la télé les gestes barrières , qui étaient traités de façon sérieuse et pédagogique. En même temps j'entendais que ce n'était pas évident d'inculquer au plus petit les gestes barrières. Je me suis dit qu'il serait sympa de l'aborder de façon cartoon et fun. Une manière de sensibiliser les plus petits et les grands !", raconte le talentueux trentenaire.



L’exemple même du proverbe « Faire contre mauvaise fortune bon coeur » et une nouvelle preuve du talent réunionnais dans le monde de l'animation.





