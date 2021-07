La grande Une Vidéo - Un commerçant de Saint-Denis frappé et menacé dans son magasin

​La vidéo est glaçante. Un commerçant de Saint-Denis a été frappé et menacé samedi par un homme qu’il connaît. L’agresseur n’a pas accepté d’être expulsé d’un appartement dont il ne payait plus le loyer depuis des mois. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 19 Juillet 2021 à 17:16

L’intrusion s’est déroulée samedi vers 15H30 dans un magasin de la rue Maréchal Leclerc. Le commerçant reçoit cet après-midi là la visite d’un homme qu’il connaît puisque ce dernier était le locataire de ses beaux-parents. C’est donc sur son lieu de travail, dans sa boutique, que le commerçant a été frappé, recevant des claques très violentes. Le gérant s’est vu attribuer deux jours d’ITT mais cette agression a été doublée de menaces envers sa belle-famille et lui-même. Une plainte a naturellement été déposée samedi soir au commissariat Malartic.



Il y a plus de deux ans déjà, les propriétaires du logement constatent que les loyers ne sont plus réglés. Le contentieux démarre mais s’enlise dans une très longue procédure. Ils obtiennent un jugement d’expulsion en 2019 mais ce n’est qu’en avril 2021 que le locataire est expulsé. Depuis, il menace ses anciens propriétaires qui réclament tout simplement leur dû.



Selon l’avocat qui conseille les personnes lésées, une somme très importante reste impayée, de l’ordre de plus de 25.000 euros.



Le conseil juridique de la famille agressée et menacée a également introduit, bien avant cette agression captée par la vidéosurveillance du magasin, un recours devant le tribunal administratif de Saint-Denis. La famille reproche à la justice d’avoir énormément tardé pour bénéficier du concours de la force publique et procéder à l’expulsion du locataire. Une expulsion qui s’est donc déroulée manu militari, grâce au concours des policiers, en avril dernier, après un bras de fer insoluble à l’amiable.



La plainte déposée à l’encontre de ce locataire est la quatrième. Le beau-père de ce commerçant agressé ce samedi avait lui aussi déposé trois plaintes contre son ancien occupant, sans plus d'effet sur l'escalade dans les violences.