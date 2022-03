A la Une . Vidéo - Un avion lance un Mayday et atterrit en urgence à La Réunion

L'incident technique survenu sur un aéronef en approche de la piste de Gillot a pu être maîtrisé grâce à trois véhicules VIM des pompiers positionnés tout autour de l'aéronef. Par LG - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 22:52

Un Falcon 50 de la Marine nationale a atterri en urgence ce mardi après-midi à ​l'aéroport Roland Garros. Le pilote a lancé un Mayday après avoir constaté que du feu s'était déclenché au niveau du groupe auxiliaire de puissance (APU), décrivent des passionnées d'aviation de "L'Association des Pixels dans l'Air".



Les pompiers ont alors immédiatement positionné sur la piste trois véhicules d'intervention mousse (VIM) tout autour de l'avion pour parer à tout embrasement. Les passagers de l'appareil ont pu être évacués sur la piste.



Le rôle de l'APU est tout d'abord de produire de l'énergie électrique, pression pneumatique et hydraulique et la climatisation lorsque l'avion est au sol et les moteurs à l'arrêt afin d'économiser du carburant. Il a également pour rôle de fournir l'énergie nécessaire pour la mise en marche des moteurs principaux.