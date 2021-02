International Vidéo - Un Boeing 777 avec un moteur en feu occasionne une pluie de débris

Une pluie de débris provenant d'un avion s'est abattue ce samedi sur la ville de Denver aux Etats-Unis. L'appareil de la compagnie United Airlines a été contraint de faire demi-tour après avoir perdu son réacteur droit, en feu. Par LG - Publié le Dimanche 21 Février 2021 à 17:14 | Lu 947 fois

L'incident n'a pas fait de blessé mais les images prises autant dans l'avion par un passager qu'au sol par des habitants font froid dans le dos.



De nombreux témoins situés sur le trajet de l'avion ont filmé ces débris tombant du ciel, sans en connaître la raison. Au-dessus de leur tête, un incendie venait de ravager le réacteur d'un avion de ligne.



"Le vol, qui se dirigeait vers Honolulu, a fait demi-tour vers Denver où il a atterri sans encombre après avoir subi une panne de son réacteur droit après le décollage", a indiqué l'administration américaine de l'aviation (FAA).



Le vol long-courrier transportait 241 personnes dont dix membres d’équipage. Une vidéo prise à l’intérieur de l’avion et diffusée sur les réseaux sociaux montre le réacteur droit du Boeing en proie aux flammes.

🚨BREAKING NEWS... TERRIFYING VIDEO of the #Boeing777 right engine that EXPLODED IN FLIGHT. Debris strewn over a large area northwest of Denver (#Broomfield, CO). Homes & vehicles damaged. Plane/passengers safely on ground after #EmergencyLanding. @wlwt @Jeffb2News pic.twitter.com/IzMQhYJvZa — Steve Norris (@SteveNorrisTV) February 20, 2021

Breaking: Video shows the moments debris from #UA328, a Boeing 777, started falling from the sky over Broomfield, Colorado. The plane landed safely at Denver International Airport. pic.twitter.com/hIWk0vuxF2 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 20, 2021