Société Vidéo - Trophée Jules Verne : Thomas Coville et son équipage arrivent à La Réunion

L'équipage du Sodebo Ultim 3 fait son arrivée à La Réunion, après avoir abandonné le trophée Jules Verne. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 08:39 | Lu 800 fois

Thomas Coville et son équipage de Sodebo Ultim 3, qui ont abandonné le trophée Jules Verne (tour du monde à la voile), arrivent à La Réunion.



"Alors qu’ils naviguaient entre les Kerguelen et le Cap Leeuwin, à plus de 30 nœuds, Thomas Coville et ses sept équipiers ont constaté une avarie sur le safran tribord. Après plusieurs heures de travail acharné, d’échanges avec l’équipe technique à terre, ils ont dû se rendre à l’évidence", indiquait Sodebo par voie de communiqué.



"La réparation ne permet plus au bateau de naviguer à 100% de ses capacités pour tenter de battre le record du Trophée Jules Verne, ils ont décidé d’interrompre leur tentative débutée le 25 novembre à 2h55", était-il précisé.







Publicité Publicité