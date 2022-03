La grande Une Vidéo - Trois jours pour fuir son pays, l'Ukraine

​Anastasiya est une Ukrainienne de 29 ans qui a vécu à La Réunion pendant dix ans. C’est dans un français parfait avec une pointe d’accent qui trahit son origine qu’elle nous raconte son exode. Dès le premier jour de l’invasion russe, elle a décidé d'abandonner son appartement situé au sud de Kiev, direction la Pologne puis la Slovénie toute proche. Trois jours d'un périple réalisé dans la peur constante des bombardements. Elle répond à nos questions. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 10 Mars 2022 à 17:35

Zinfos974 : Comment êtes-vous arrivée à La Réunion ?



​Anastasiya : Quand j’étais enfant, ma mère s’est remariée avec un Français réunionnais dont le nom de famille est Payet. Avec ma mère, nous avons vécu dix ans à l’île de La Réunion jusqu’en 2016.



Avez-vous vécu en Ukraine ?



Je suis née à Bila Tserkva (au sud de la capitale Kiev, ndlr) et j’ai vécu là-bas jusqu’à mes 13 ans.

Votre mère a-t-elle encore de la famille en Ukraine ?



On ne connait pas trop ses origines car c’est une fille adoptée. Et c’est quelque chose qu’elle a su il n’y a pas trop longtemps…



Avez-vous appris le début de l’invasion en ouvrant la télé, la radio ou le téléphone le jeudi 24 au matin ?



J’ai été réveillée par des bombardements !



Mais vous n’étiez pas en Slovénie ?



Ça fait un an et demi que je vis en Slovénie avec mon copain qui est Slovène. Mon père est décédé il y a 8 mois et j'étais en Ukraine pour récupérer son appartement dont j’ai hérité en tant que fille unique. Je me rappelle bien le mercredi 23, il faisait un temps radieux, beau, ensoleillé. Même pour une journée d’hiver, il faisait moins froid que d'habitude. La journée s’est terminée normalement et puis le lendemain, à 5h du matin, on a entendu comme un orage, mais assez puissant. On ne comprenait pas. La seconde explosion était beaucoup plus proche, comme une secousse, un tremblement de terre. La troisième on l’a vue et ressentie également. Vous savez ce champignon qu’on voit dans les films, là on l’a vu dans la réalité.



Avant le 24 février, est-ce que la population imaginait un seul instant que la Russie puisse envahir l’Ukraine ?



Personne ne pensait que la Russie allait attaquer l’Ukraine, avec des choses horribles comme ça, on n‘aurait jamais pensé. Après, on avait déjà eu des signaux avec d’abord la Crimée en 2014 ou avec le Donbass tout simplement parce que la Russie a décidé que ces deux villes doivent être russes tout simplement.



Mon oncle, qui est mon parrain aussi, était soldat pendant la guerre de 2014 en Crimée. Il m’a dit qu’il n’avait jamais rien vu de plus horrible de toute sa vie. Ça l’a marqué énormément, aussi bien moralement que physiquement. Après y avoir participé pendant 1 an, il a été rappelé une deuxième fois mais il a refusé pour la simple raison que les gens meurent pour rien : "Moi je ne veux pas être lié à des meurtres sur simple volonté d’hommes politiques qui veulent partager un territoire…"



Comment se sont passées ces premières heures après le début de l'invasion ?



La première journée, ils bombardaient mais ce n’était pas sur les secteurs habités mais proche des lieux armés, les places où les militaires pouvaient se trouver. Il y avait beaucoup de gens qui paniquaient sur les routes, il y avait la queue devant les banques, devant les pharmacies, devant les magasins pour prendre à manger. Et puis il y avait aussi beaucoup de gens qui prenaient le train pour Lviv car c’était le seul endroit où il n’y avait pas eu encore d’explosions.



Quelle a été votre décision ?



Dès 6h, on commençait à ranger nos affaires. Les taxis n’allaient pas plus loin que ma ville de naissance Bila Tserkva. J’ai acheté deux billets de train. Il était censé arriver à 22H30 mais il n’arrivait toujours pas. À ce moment-là j’ai eu peur qu’il y ait une explosion et qu’on meure tous. Et il est arrivé avec 2 heures de retard. Honnêtement, quand il est arrivé, j’ai pleuré, je ne sais pas si c’était de joie ou de tristesse pour les amis qui restaient en Ukraine... Il y avait beaucoup de gens qui n’avaient pas de billet mais qui tentaient juste de partir, même s'il fallait rester debout. Certains ont réussi à monter. Il y a eu trois trains ce soir-là. Nous on était le deuxième. Puis une fois arrivés à Lviv (dans l'ouest, ndlr), on a eu les sirènes signalant des attaques aériennes. La première était une fausse alerte, la deuxième était réelle. Par la suite, on a réussi à avoir un bus qui est allé jusqu’en Pologne.



On avait 1 à 2h de route normalement mais il y avait un énorme embouteillage. Les voitures ne bougeaient pas ! C’était comme ça jusqu’à la frontière. Des gens préféraient même abandonner leur voiture, ont pris leurs enfants et ont fini à pied. Une fois arrivée à la frontière, je dois dire honnêtement que j’ai eu peur. En plus de mon passeport ukrainien, j’ai présenté aussi mon titre de séjour français de 10 ans. Là mon sang s’est glacé, j’ai cru qu’ils ne voulaient pas me laisser passer. Mon copain commençait à me dire que si je ne passais pas, il resterait avec moi en Ukraine. Mais au final, en sortant du bus, ils m’ont dit "c’est bon, vous pouvez partir". Quand j’ai entendu cette phrase, les larmes ont coulé toutes seules. Une fois en Pologne, c’était un soulagement mais il n’y a pas un jour où je ne culpabilise pas.



Quel est votre sentiment après avoir vu les images de destruction ?



Quand je vois les femmes, les enfants, les animaux… ils bombardent tout ! Je me demande même s’ils ne le font pas par plaisir. Des bâtiments ont été touchés alors qu'ils voient très bien que c’était des résidences ! Il faut dire que pas partout on entend la sirène. Dans les petits villages, il n’y a pas de sirène donc les gens restent dans leur maison pensant être à l’abri…



Quels sont les liens entre la Russie et l'Ukraine ?



À mon époque, on apprenait le russe à l’école. Et même que dans certaines villes on parlait russe. En fait, le russe on l’apprend aussi dans la rue, il n’y a pas de souci. En Ukraine vous êtes libre de parler les deux langues. Nos deux pays sont très proches l’un de l’autre, avec une langue différente et nos accents chacun, mais on se comprend. Mes amis de Russie me contactent aujourd’hui en me disant : "J’espère que tu vas bien ? Tu te rends compte, on ne nous montre pas la moitié de ce que vous vivez". Je crois que c’est aussi dur pour eux que pour nous. Et ils ne peuvent pas protester. Les gens sont un peu comme des zombis.



Est-ce que les Ukrainiens comprennent que les pays occidentaux ne puissent pas intervenir à cause de l’escalade nucléaire ?



Oui on comprend que les pays européens ont peur car M.Poutine leur fait du chantage mais eux aussi ils ont peur, ils sont dans un moment critique. Dans la ville de Zaporijia, vous avez la plus importante centrale nucléaire d’Ukraine. Six fois plus puissante que Tchernobyl. Si ça explose, on risque tout simplement de contaminer la terre entière. C’est pour ça que les Russes font du chantage.



Est-ce que vous vous rendez compte que l’Ukraine tente de protéger le monde entier ? Quand j’entends que des Russes disent que c’est l’Ukraine qui attaque la Russie, je ne comprends pas ce qu’ils disent. Quand ils protestent, ils sont menacés de prison. Si vous êtes Russe et que vous donnez votre point de vue sur la situation actuelle, on vous met en prison. Les Russes ne peuvent pas dire quelque chose contre leur président. Si en Europe vous pouvez vous exprimer, en Russie, ce n’est pas possible. En Russie, il y a des vieux qui n’ont même pas de quoi manger. Et la seule chose que Poutine trouve à faire c’est attaquer les pays voisins. Il a déjà attaqué la Tchetchénie, la Géorgie, la Syrie et ce que dit Poutine pour justifier ces attaques c'est : "Je les aide".



Est-ce que vous avez encore des amis ou de la famille présents sur le territoire ?



Oui, malheureusement. Des amis dans mon village d’origine qui ne veulent aller nulle part par peur d’abandonner leur maison, d’autres à Kiev et un peu partout en Ukraine et qui tentent de se sauver. Dans la famille, mon oncle et sa femme aussi. Certains magasins sont détruits donc c’est dur pour eux. En Ukraine vous avez beaucoup de grands immeuble de 9 étages. Moi par exemple, l’appartement de mon père est au 7ème étage. Imaginez les gens à l’intérieur qui sont sous la menace de missiles à tout moment. Aujourd’hui tu te réveilles et tu ne sais pas si tu vas te réveiller le lendemain.



Le pire est à venir ?



Poutine, et pas seulement Poutine, le pouvoir russe, ils veulent montrer que c’est eux qui commandent. Ils veulent le pouvoir dans le monde.



Le président ukrainien ne devrait-il pas donner son accord pour céder le Donbass et la Crimée afin d'avoir la paix ?



Non, il ne doit pas céder. C’est le premier président qui ne part pas dès qu’il y a la guerre. Désolée de vous le dire vulgairement, mais c’est le seul qui a eu les c…… de rester. Il n’a pas pris les richesses de l’Ukraine à son profit. Ok, il a été comédien à une époque, mais aujourd’hui c’est un homme qui a plus de courage qu’un vrai homme politique. Il a vraiment le cœur sur la main. Il prend le temps de rencontrer ses soldats, il prend le temps d’aller sur le terrain. Je vais vous dire que s'il cède ces deux territoires en contrepartie de la paix, rien ne garantit que Poutine ne va pas se réveiller avec une autre idée en tête. Hier il a pris ça, demain il voudra ça. On ne doit pas laisser Poutine prendre l’Ukraine car ensuite il voudra d’autres pays.



Le président russe traite le gouvernement ukrainien de nazi, qu'en pensez-vous ?



C’est tout simplement une diversion parce qu’ils ne veulent pas avoir la responsabilité de leurs actes. C’est toujours plus facile de dire :"ce sont nos voisins qui sont fous ! Ce n'est pas nous". Une chose que je veux dire aussi : en Russie, pas tous les civils savent ce qui se passe en Ukraine parce que la réalité est cachée. Parce que si vous dites quelque chose contre la politique russe, vous allez en prison. Il faut dire que les Russes ne sont pas forcément fautifs dans l’histoire parce qu’ils ne savent pas la vérité.



Quel est le message que vous souhaiteriez adresser aux Réunionnais qui suivent cette actualité tout en sachant que la France ne peut intervenir militairement ?



S’ils veulent aider l’Ukraine, ils peuvent apporter une aide humanitaire, surtout pour la nutrition des nouveaux-nés, les médicaments de premier secours ou pour les hémorragies. Au moins aider comme ça ce serait génial.



​Anastasiya nous partage une vidéo qu'elle a prise quand elle était dans le bus en direction de la frontière avec la Pologne. La deuxième séquence lui a été transférée par un ami qui a dû rester en Ukraine, dans sa ville. "Il n'y a plus rien à acheter dans les supermarchés !" :



"Ma ville de Bila Tserkva. Voici la photo de l'endroit avant la guerre" :

"Voici après le bombardement" :

