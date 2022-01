La grande Une Vidéo - Triple objectif pour les gendarmes dans Saint-Benoît cette nuit

Plus de trente gendarmes sont mobilisés cette nuit de part en part de la ville de Saint-Benoît. Cette opération poursuit plusieurs objectifs. Par RL - LG - Publié le Samedi 29 Janvier 2022 à 20:19

Le mois de janvier s'achève avec un premier accident mortel impliquant un motard. Cette nuit comme tous les jours de l'année, les forces de l'ordre - qu'elles soient en zone police ou gendarmerie - veillent au respect du code de la route.



Ce samedi soir, les gendarmes de l'Est quadrillent les rues de Saint-Benoît. Un contrôle routier a débuté une heure avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. Alors que les retardataires se pressent de rentrer chez eux, encore faut-il qu'ils soient en règle vis-à-vis des points de vérification habituels.



Le triptyque alcoolémie, stupéfiants et véhicule conforme demeure le grand classique alors qu'une fois 21 heures passé, les gendarmes sont en droit de vous demander votre attestation de déplacement.



Jusqu'à 5H du matin, le couvre-feu est appliqué pour limiter les rassemblements et ce jusqu'au 7 février minimum.



Le contrôle routier qui s'est positionné au rond point des plaines, à proximité du quartier de Bras fusil, se veut également dissuasif envers les éventuels phénomènes de regroupements de bandes. Saint-Benoît a connu le week end dernier une montée de violences qui a secoué sa population mais aussi toute La Réunion.



De ce fait, six gendarmes mobiles sillonnent Bras fusil cette nuit et vingt cinq autres sont mobilisés sur les contrôles routiers, qu'ils relèvent de la brigade motorisée ou du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG). Un maître-chien est également présent.