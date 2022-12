A la Une . Vidéo - Tresta Star : Le démantèlement naturel en images

Intitulée "Quand la nature est plus forte que l'homme....", une publication du groupe "Zarlor Réunion terre d'exception" illustre en images et en vidéo le démantèlement naturel du Tresta Star, échoué dans le sud du département depuis février dernier. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 5 Décembre 2022 à 10:45





En février dernier, lors du cyclone Batsirai, le souteur Tresta Star battant pavillon mauricien Le Facebook de "Zarlor Réunion, terre d'exception" a pour objectif de donner à voir "La Réunion autrement à travers des points vue à couper le souffle et mettre en avant notre région". Ce lundi, des photos du Tresta Star sont publiées ainsi qu'une vidéo qui illustre "le démantèlement naturel du navire".En février dernier, lors du cyclone Batsirai, le souteur Tresta Star battant pavillon mauricien s'échouait sur les côtes réunionnaises . Suite à un différend entre l'armateur et l'assureur, le navire était déclaré en perte totale à la suite d’une déchirure importante sur la partie bâbord du navire. Face à cette situation et à l’issue de délais juridiques imposés, l’État avait décidé de prendre à son compte la maîtrise d’ouvrage des opérations de dépollution de l’épave.





Ces dernières se sont achevées en mars dernier. L'Etat est désormais engagé dans une phase de gestion de l'épave difficile, le lieu d’échouement étant une zone difficile d’accès par la terre (coulée de lave) comme par la mer (houle constante et fonds marins importants). Par ailleurs, l’état de dégradation de la coque ne permet plus le renflouement. Cette phase s'avère donc longue, mais "l'abandon de l'épave n'est pas une option", a indiqué la préfecture.