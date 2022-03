A la Une . Vidéo - Transfert sanitaire : Le Département va améliorer la prise en charge des familles

Bonne nouvelle concernant la prise en charge des familles en situation de détresse ou d'urgence sanitaires et sociales. Le Département a validé ce mercredi une procédure d'urgence améliorant aussi bien l'accompagnement des enfants que de leurs accompagnants. Dans le même temps, la collectivité départementale va faciliter les démarches des familles endeuillées par un décès hors de l'île. Par SI - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 18:09

En 2021, ce sont pas moins de 93 familles qui ont été aidées dans l'accompagnement d'un proche malade pour un montant total de 105.000 euros. Concernant le rapatriement des dépouilles mortuaires, la collectivité a aidé 50 familles pour un montant total de 89.000 euros.



Dès le début de la nouvelle mandature, un groupe de travail constitué de conseillers départementaux volontaires s’est réuni et a identifié des pistes d’amélioration sur plusieurs axes. Ainsi sur le volet accompagnement des malades, il est envisagé l'ouverture du dispositif à un second accompagnant parental. Par ailleurs, le Département envisage une allocation mensuelle pour ces situations de détresse particulières liées à des hospitalisations de longue durée mais aussi à la prise en charge des frais de transport pour les hospitalisations en province.



Pour ce qui est des familles endeuillées par un décès hors de l’île, le Département, en partenariat avec la Région, prévoit un rehaussement du plafond de l’aide au rapatriement des dépouilles. Actuellement, une personne à la CMU peut prétendre à une aide de 3.000 euros et de 1.500 euros pour une personne qui ne bénéficie de la couverture universelle. "Nous allons monter jusqu'à 5.000 euros pour les premiers et 3.000 euros pour les secondes", indique Aurélien Centon, membre de la commission permanente et très impliqué via son association dans l'accompagnement enfants malades et de leurs parents.



"Je dis aux familles aujourd'hui : lorsque vous avez un décès, contactez-nous. Dans la précipitation, ne signez pas des devis à 7000/8000 euros. Avec l'antenne de Paris, nous sélectionnerons trois devis et prendrons le moins cher. Si vous ne le faites pas nous ne pourrons pas justifier auprès de la Chambre régionale des comptes de prendre le devis le plus cher", explique le conseiller départemental.