Vidéo - Tous deux mal en point, le secteur touristique et le pont de la Rivière de l'Est comptent sur l'Etat

Après avoir échangé avec les acteurs du monde agricole à la mi-journée à Sainte-Rose, Sébastien Lecornu s'est rendu dans l'Est pour un après-midi dédié à la thématique du tourisme. Le MOM devait ensuite se rendre sur le pont suspendu de la Rivière de l'Est pour la présentation du chantier de réhabilitation de l'infrastructure, estimé entre 14 et 15 millions d'euros.

Publié le Jeudi 20 Août 2020

Suite à son déjeuner avec les acteurs du tourisme à la ferme auberge La Cayenne à Sainte-Rose, le ministre a affirmé que "le secteur du tourisme à La Réunion connaît une crise depuis des années et la crise Covid aggrave les choses". Il a néanmoins ajouté que "la confiance, ça prend du temps". C’est pour cela que l’Etat maintient son accompagnement en prolongeant les dispositifs d’aide jusqu’au 31 décembre.



Cet accompagnement passe notamment par le maintien du chômage partiel. Mais il rappelle : "Tous les sauvetages immédiats ne règleront pas le problème structurel au long terme. On tient une bonne ficelle pour faire quelque chose de bien".



Selon le ministre, La Réunion a beaucoup à offrir : "Plages, l’intérieur des terres, les dimensions patrimoniale, historique et gastronomique. Et on est en sécurité à La Réunion, et ça, ça a de la valeur".



Patrick Serveaux, président de la commission Tourisme du MEDEF Réunion et président de l’UMIH Réunion, ajoute qu’une campagne sera mise en place "quand la situation sanitaire le permettra". Objectif : "sauvegarder les emplois et ensuite communiquer pour faire venir la clientèle de métropole". Il rappelle également le travail à faire dans les Outre-mer, "territoire par territoire". Parmi les propositions bien reçues par le ministre, celle d’un "comité de filières, par exemple, pour une gouvernance partagée".



Les travaux sur le pont suspendu de Sainte-Rose débutent en septembre



Prochain arrêt : le pont suspendu de Sainte-Rose pour discuter de sa réhabilitation. Des travaux qui débutent en septembre pour sécuriser les câbles avant la période cyclonique. C’est en mars prochain que la rénovation débute pour une durée de deux ans. Une peau neuve prévue en 2022, donc. "Cette œuvre d’art de plus de 100 ans, qui constitue depuis toujours une destination chemin pique-nique pour les réunionnais", fait valoir le maire de Sainte-Rose, Michel Vergoz.









