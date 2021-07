La grande Une Vidéo - Tour Auto : Thierry Law-Long s'impose

Le triple champion de La Réunion a quasiment mené de bout en bout le premier rallye de la saison. Il remporte son 2e Tour Auto. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 à 14:48





Un pilote méticuleux



Le pilote de la Skoda Fabia s'est fait surprendre vendredi soir lors de la spéciale inaugurale du Tour Auto.



Il a commencé la deuxième journée avec 6 secondes de retard. Mais Thierry Law-Long a tout de suite repris la tête du rallye avec une spéciale des Radiers maîtrisée de bout en bout.



L'après-midi et la soirée lui ont réussi avec 3 autres victoires sur les spéciales de La Plaine des Cafres, de L'Etang-Salé et de Saint-Leu.



Avec une avance confortable, il a simplement confirmé son rythme supérieur sur la journée de dimanche.



Un pilote en convalescence



Damien Dorseuil avait pourtant bien commencé le Tour Auto avec une victoire sur la première spéciale à Sainte-Suzanne.



Mais un mauvais réglage l'a vu perdre la tête dès le lendemain matin. Sa voiture trop basse l'empêchait d'attaquer les radiers à grande vitesse.



Malgré un sursaut à La Plaine des Cafres, Damien Dorseuil n'a plus été en mesure de tenir tête au leader.



Le pilote de la Ford Fiesta déplore par ailleurs souffrir physiquement, lui qui a été touché par la dengue à une semaine du Tour Auto.



Un pilote prêt à bondir



Samuel Bellon ferme la marche sur le podium du Tour Auto. Il a hérité de la troisième place suite à la sortie de piste de Stéphane Saw-Caw-Frève.



L'ancien double vainqueur du Tour Auto a pris beaucoup de retard au début du rallye, le temps de s'habituer à son nouveau bolide. Mais le pilote de la Volkswagen Polo a montré l'ampleur de son talent sur la 2e partie du rallye avec 2 scratchs signés samedi et dimanche.



Vivez le direct de RER Sport , sur des photos de Baradi Siva : Le "Chinois volant" a encore frappé. Thierry Law-Long termine en tête du Tour Auto avec une avance confortable sur Damien Dorseuil. Samuel Bellon complète le podium sans avoir véritablement menacé les leaders.Le pilote de la Skoda Fabia s'est fait surprendre vendredi soir lors de la spéciale inaugurale du Tour Auto.Il a commencé la deuxième journée avec 6 secondes de retard. Mais Thierry Law-Long a tout de suite repris la tête du rallye avec une spéciale des Radiers maîtrisée de bout en bout.L'après-midi et la soirée lui ont réussi avec 3 autres victoires sur les spéciales de La Plaine des Cafres, de L'Etang-Salé et de Saint-Leu.Avec une avance confortable, il a simplement confirmé son rythme supérieur sur la journée de dimanche.Damien Dorseuil avait pourtant bien commencé le Tour Auto avec une victoire sur la première spéciale à Sainte-Suzanne.Mais un mauvais réglage l'a vu perdre la tête dès le lendemain matin. Sa voiture trop basse l'empêchait d'attaquer les radiers à grande vitesse.Malgré un sursaut à La Plaine des Cafres, Damien Dorseuil n'a plus été en mesure de tenir tête au leader.Le pilote de la Ford Fiesta déplore par ailleurs souffrir physiquement, lui qui a été touché par la dengue à une semaine du Tour Auto.Samuel Bellon ferme la marche sur le podium du Tour Auto. Il a hérité de la troisième place suite à la sortie de piste de Stéphane Saw-Caw-Frève.L'ancien double vainqueur du Tour Auto a pris beaucoup de retard au début du rallye, le temps de s'habituer à son nouveau bolide. Mais le pilote de la Volkswagen Polo a montré l'ampleur de son talent sur la 2e partie du rallye avec 2 scratchs signés samedi et dimanche.









Publicité Publicité