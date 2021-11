A la Une . Vidéo - Toujours plus loin dans l’horreur : Le rougail saucisses à la crème

Une vidéo diffusée sur Instagram présente une scène de torture d’un plat traditionnel réunionnais. Un crime revendiqué sur le site Marmiton. Attention, les images qui suivent sont insoutenables. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 17:11

Dans une période où les populismes sont au plus haut, cette nouvelle risque de mettre de l’huile sur le feu. Dans une vidéo diffusée sur Instagram, une terroriste torture la recette du rougail saucisses.



Comme souvent, c’est sur le site de propagande Marmiton que la jeune anarchiste culinaire a publié son message de haine. Dans un décor parfaitement mis en scène pour cet acte de subversion, elle a choisi de donner le premier rôle à des saucisses de Montbéliard. Une première gifle à la tradition.



Sans aucune gêne, elle avoue face à la caméra reproduire ce crime depuis des années. "Comme tout le monde, j’y ai mis ma petite touche personnelle", lance-t-elle en guise de provocation à toute une île.



Si jusque-là, votre estomac arrivait à tenir, c’est à partir de 2 minutes 19 secondes de vidéo que le tragique bascule dans l’horreur. En lieu et place du curcuma, le "safran" pour les initiés, elle tente de manipuler les masses en faisant croire qu’il faut mettre "pas mal de curry !"



Mais si la séquence est insoutenable, c’est réellement à 3 minutes et 22 secondes que le point de non-retour est atteint. Au nom de la sacrosainte "petite touche personnelle", elle se permet de verser de la crème fraîche dans le plat. Un véritable blasphème.



Plus rien ne sera plus jamais pareil… mais en même temps, que pouvait-on espérer d’un peuple qui met du Kiri dans ses sushis?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marmiton (@marmiton_org)





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur