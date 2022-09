A la Une .. Vidéo - Top départ pour la rentrée de la Cité des Arts et de Château Morange

Convention du tatouage, festival de graffs urbains ou spectacles en tout genre, la Cité des arts met la barre haute après deux ans compliqués pour la culture. Château Morange ne reste pas en reste en se consacrant à son statut de pôle de l'image, avec une programmation autour de l'audiovisuel. Par Maxime Bonnet - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 17:14

"Après deux ans un peu compliqués, nous sommes heureux de proposer cette programmation pour tous les publics. Nous sommes très satisfaits de voir que la Cité des Arts est en cinquième position des établissements culturels les plus plébiscités de l'île. Nous allons justement tenter de profiter de cette notoriété pour tirer vers le haut Château Morange, maintenant que les deux structures sont réunies dans un même ensemble", se félicite en préambule Monique Orphée, la directrice générale de la SPL Territo'Art, en charge de ces deux lieux.



Nouvelle année veut aussi dire nouvelle équipe. Fabienne Hoarau, nouvelle directrice générale déléguée, a ainsi pu présenter le programme qu'elle a mis au point pour les prochains mois. "Nous voulons renforcer notre pépinière d'artistes et surtout les aider à rayonner aussi bien dans la zone qu'au niveau national. Mais ce que je veux surtout porter, c'est une démocratisation de la culture en essayant de toucher ceux qui en sont exclus. Les jeunes, les personnes âgées, les hospitalisés ou les incarcérés, tous ont droit à la culture", précise la nouvelle DG.

Des rendez-vous tout au long de l'année



La Cité des Arts se veut maintenant un lieu incontournable de la culture dans le Nord de l'île. Pour cela une série de festivals, de concerts et de spectacles sont prévus. La soirée de lancement de cette saison donne d'ailleurs le ton avec une représentation du spectacle de danse "Dona", avec sur scène six danseurs de krump, un style de danse hip-hop. Les festivals sont également au centre de cette saison, avec la convention du tatouage en octobre prochain.



Château Morange n'est pas en reste, avec de nombreuses projections prévues afin de renforcer son statut de pôle image et vidéo. Pas d'inquiétude pour les habitués du lieu, les événements habituels comme Kabar Château sont toujours annoncés. "La cour sera également plus souvent utilisée comme lieu de concerts, avec prochainement Cassiya. La jauge est plus haute par rapport aux 900 places de la salle de la Cité des Arts", précise Fabienne Hoarau.



Les projets autour des résidences d'artistes sont bien sûr toujours au programme. Leurs travaux seront également présentés au public, comme la pièce de Marjorie Currenti "Le cas Woyzeck".



