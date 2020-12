A la Une .. Vidéo - Téléthon 2020 : Fabien, atteint d’amyotrophie spinale, veut poursuivre ses études dans l'Hexagone

Fabien, originaire du Tévelave, est un jeune homme ambitieux qui a fait de son handicap une force. Atteint d’amyotrophie spinale, il compte prochainement poursuivre ses études de l’autre coté la mer. Par Prisca Bigot - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 10:36 | Lu 566 fois





Quand Fabien à 3 ans, elle remarque les chutes nombreuses et le diagnostic finit par tomber. Fabien est atteint d’une amyotrophie spinale. La maladie rare et génétique s’attaque aux cellules nerveuses et aux muscles. "Ça a évolué petit à petit et je me suis adapté à la maladie. Le regard des autres je ne m’en soucie plus". Fabien s’est totalement accepté comme il était, sans se sentir "obligé de se justifier".



Grâce à cet état d’esprit, Fabien franchit toutes les étapes. Cet élève en deuxième année de Prépa compte désormais poursuivre son chemin à 10 000 km de son île. Sheerazade Saim-Mamoune, référente au sein de l’AFM Téléthon, l’aide à concrétiser ses projets. "Avec l’association, les portes s’ouvrent bien plus facilement", affirme Solange. Fière de son fils, la mère de famille ne cache pas quelques appréhensions à laisser Fabien quitter le nid mais "si je le sais bien entouré ça va aller".



Les dons à l'AFM Téléthon se poursuivent. Il est toujours possible de donner



