La grande Une Vidéo - Téléthon 2020 : David a accepté sa pathologie et avance grâce à ses projets

Le Téléthon 2020 a affiché à la fin de l’émission du week-end dernier 58,29 millions d’euros mais les dons par internet ou téléphone se poursuivent. "Si on peut aider quelqu’un, il faut le faire", invite David Ablancourt. Un principe de vie auquel est attaché cet homme de 44 ans habitant Ravine des Cabris. Il est atteint d’une dystrophie musculaire des ceintures et tient à "participer tous les ans à sa façon" à cette mobilisation nationale. Par Prisca Bigot - Publié le Samedi 12 Décembre 2020 à 07:40 | Lu 337 fois





A l’âge de 11 ans, un diagnostic erronée a été posé sur les maux de David. " A cette époque, les moyens techniques n’étaient pas comme aujourd’hui. Ce n’est que plus tard, quand ma soeur a eu un enfant, qu’un généticien a pointé l’erreur".



Aujourd’hui, si la dystrophie musculaire des ceintures le freine dans tous ses mouvements et qu’il doit sans cesse s'adapter aux moyens techniques qui lui sont donnés, la maladie ne l’empêche pas d’avoir des projets. David s’est marié tout récemment, le 24 octobre.



Demain, il a le projet de repasser son permis de conduire. "J’ai mon permis", précise-t-il " mais je dois me rendre dans un centre de rééducation spécialisé qui possède tout l’équipement qu’il faut pour pouvoir conduire avec un fauteuil roulant. Tout cela avant un passage devant un inspecteur". Aucun centre de ce type n’existant dans le département, David devait se rendre à Bergues-sur-mer en juin dernier mais la Covid a tout chamboulé. Serein, cet agent à la CGSS garde espoir.



Dans toutes ses démarches, David peut compter sur l’aide et le soutien de Séverine du service régional de l’AFM Téléthon. "Cela concerne autant les suivis médicaux que lorsque j’avais le projet de construire ma maison". Alors quoi de plus normal pour le quadragénaire de s’investir également "pour les autres et permettre de trouver un remède un jour à ces maladies". Et pour ce faire, David n’a pas froid aux yeux. Il y a quelques années, il a effectué un saut en parachute dans le cadre du Téléthon.





Les dons à l'AFM Téléthon se poursuivent. Il est toujours possible de donner en cliquant sur "faire un don"



