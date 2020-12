A la Une . Vidéo - Téléthon 2020 : Angel a bénéficié du premier traitement de thérapie génique

La collecte du Téléthon se poursuit. Suite de nos portraits vidéo avec le petit Angel, 1 an, atteint d’amyotrophie spinale. Ses parents Morgane et Philippe Bénard luttent avec lui et montrent toute leur détermination devant la caméra de Serge Marizy. Par Prisca Bigot - Publié le Dimanche 13 Décembre 2020 à 08:10 | Lu 171 fois





Après le choc de la nouvelle, il a fallu faire face. A 6 mois, Angel a fait le voyage vers l’hôpital Necker des enfants malades et reçu une injection du premier traitement de thérapie génique. Depuis, les progrès sont là. "Au bout d’un mois, il parvenait à maintenir sa tête ", se réjouit sa maman Morgane, reconnaissante envers le Téléthon.



La 34ème édition du Téléthon des 4 et 5 décembre a mobilisé de nombreux donateurs pour atteindre les 58,29 millions d’euros collectés à la fin du week end dans toute la France. Une baisse des dons par rapport à l’année dernière qui est sans doute liée à la crise sanitaire et aux animations locales beaucoup moins nombreuses cette année. Pour autant, la collecte continue en faveur de la recherche sur les maladies rares.



Les dons à l'AFM Téléthon se poursuivent. Il est toujours possible de donner en cliquant sur "faire un don"



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

