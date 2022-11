A la Une . Vidéo - Taux d'imposition : Pas de hausse à Saint-Denis en 2023

Peu avant le vote du budget qui interviendra le 10 décembre, la ville de Saint-Denis présentait ce vendredi ses orientations budgétaires. La municipalité veut "garder le cap" du programme "choisi par les Dionysiens en 2020" tout en continuant à dérouler son programme "sans méconnaitre le contexte local et International". Par SI - Publié le Samedi 19 Novembre 2022 à 10:52





Malgré un contexte budgétaire "très incertain", le chef-lieu pourra compter en 2023 sur un budget avoisinant les 300 millions d'euros dont plus de 55 millions en investissements. Comme expliqué par Gérard Françoise, le maître-mot de ces orientations est le "pilotage" sans faire, dit-il, "porter le poids de la dette sur les familles de Saint-Denis". Tout d'abord, le chef-lieu ne procèdera pas à une hausse de ses taux d'imposition. "Cela fait partie des bonnes habitudes prises et ce depuis 2017. Nous avons les taux d'imposition parmi les moins élevés du département et des villes de plus de 100.000 habitants et à la troisième place des villes de cette strate, le tout dans un contexte anxiogène et de forte tension inflationniste".



Autre motif de satisfaction pour la municipalité, le maintien de son programme d'investissement qui devrait toujours tourner autour des 50-55 millions d'euros.



"Ne pas faire porter la charge aux Dionysiens"



Du côté des perspectives financières, celles-ci restent "optimistes" malgré une conjoncture "contrainte". L'épargne nette s'élève à 16 millions d'euros, le ratio de désendettement est inférieur à 6 ans et le recours à l'emprunt avoisine les 13 millions d'euros. Concernant la dette par habitant, elle est fixée à 1.058 euros. "La structuration de nos investissements est basée sur ce recours très modéré à l'emprunt mais aussi grâce à nos ressources propres à plus de 50%. Nous continuons à investir à Saint-Denis sans faire porter la charge aux Dionysiens", poursuit Gérard Françoise.



Une situation financière qui permettra à la maire Ericka Bareigts et ses équipes d'investir pour l'an prochain près de 5 millions dans les écoles et de poursuivre sa politique de gratuité progressive de la cantine scolaire ou des bus Citalis pour les jeunes



De "l'a peu près" pour l'opposition



Seule voix de l'opposition à émettre quelques critiques sur ces orientations budgétaires, Faouzia Vitry a reproché à la majorité "de ne pas aller assez loin", pointant un discours qu'elle qualifie de "stérile". "Je suis stupéfaite de l'euphorie du début, on a l'impression que vous (NDLR : la majorité) êtes au pays des merveilles. On ne doit pas vivre dans la même ville mais certaines vérités ont tout de même été dites comme la situation dans les écoles qui frôle l'insalubrité et où les enfants ne mangent pas à leur faim". Sur les taux d'imposition, la conseillère d'opposition aurait préféré voir une baisse plutôt qu'un maintien. "Que vous n'augmentiez pas les impôts c'est bien mais nous ne sommes pas à Paris mais à La Réunion (...) Vous continuez à faire de l'a peu près et de dire que tout va bien. Continuez à vous féliciter et nous aurons toujours des majorités élues avec moins de 50% des électeurs", déplore-t-elle.



La réponse d'Ericka Bareigts ne s'est pas fait attendre : "La différence entre vous et nous c'est que nous avons gagné trois fois les élections depuis 2014. Nous sommes au travail et nous avons la confiance des Dionysiens. Les choses ne vont pas bien mais le courage politique fait que nous prenons des décisions difficiles (...) Quand on met un peu de bonne foi on y arrive".