Vidéo - Taïkun explique à sa façon la sortie de route de SCF

Le Tour Auto était au cœur de l’actualité ce week-end. Le rallye a repris ses droits sur les routes de La Réunion après plusieurs mois sans compétition.



La course a notamment été marquée par de nombreux abandons et des accidents. Le plus notable était celui de Stéphane Sam-Caw-Frève. Le pilote était en 3e position du classement général quand un problème technique l’a fait sortir du tracé à l’entrée d’un virage. L’accident très impressionnant n’a heureusement fait aucun blessé, mais il a fallu beaucoup d’efforts pour récupérer la Ford Fiesta tombée à plusieurs mètres en contrebas de la route dans une ravine.



Taïkun a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo humoristique en reprenant les images des différents accidents. Un cahier de notes à l’envers, l’usage de Waze, tout y passe !









Mais ses blagues n’ont pas été du goût de tous. Stéphane Sam-Caw-Frève a notamment déploré lors de son débrief sur sa page Facebook l’utilisation des images d’une sortie de route aux lourdes conséquences pour une vidéo humoristique.