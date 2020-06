Municipales 2020 Vidéo - TAK "Les Tamponnais sont capables de faire le tri entre la vérité et ceux qui prônent le rêve"

André Thien Ah Koon ne connaît pas la défaite ! L'alliance des deux femmes Nathalie Bassire et Monique Bénard n'aura pas suffi pour faire plier l'indétrônable maire du Tampon. Malgré l'euphorie autour de lui, TAK détaille déjà très longuement sa vision pour le Tampon de 2020 à 2026. Après avoir remercié les Tamponnais, André Thien Ah Koon n'est pas peu fier de préciser que ces derniers ont été "capables de faire le tri entre la vérité et ceux qui prônent le rêve". Le message adressé à la liste concurrente est limpide.



Sur des images d'Apaméa Deselgaux Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 22:03 | Lu 1748 fois