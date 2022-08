A la Une . Vidéo - Survol et plongeon pour apprécier le déplacement des baleines autour de La Réunion

Elles continuent leur voyage sous nos latitudes. Les baleines font le bonheur des bateaux de plaisance et des nombreux curieux qui y montent à bord. Le nombre d’observations depuis quelques semaines porte à croire que cette saison des baleines 2022 renoue bel et bien avec les années fastes d’observation après une pointe d’inquiétude l’an dernier durant laquelle seulement 13 cétacés avaient été identifiés. Cette nouvelle vidéo est signée Serge Marizy. Par LG - Publié le Dimanche 14 Août 2022 à 10:26

