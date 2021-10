La grande Une Vidéo - Suicide de Dinah : Son frère veut que ses harceleurs "paient"

Rayan, le frère de Dinah, une collégienne d'originaire réunionnaise qui s'est suicidée à cause du harcèlement qu'elle a subi, était présent sur le plateau de "Touche pas à mon poste" sur C8. Sa mère s'est aussi confiée à Cyril Hanouna. Par NP - Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 à 11:57

"Je veux rendre justice à ma sœur. Je veux que ses harceleurs paient pour ce qu'ils lui ont fait. Ils m'ont enlevé ma soeur. Je veux qu'ils paient pour ça", déclare Rayan, déterminé, après la mort de Dinah, une collégienne d'origine réunionnaise.



L'adolescente a mis fin à ses jours dans la nuit du 4 au 5 octobre à son domicile à Mulhouse après avoir subi un harcèlement homophobe et raciste durant deux ans. Elle aurait reçu des menaces de la part de jeunes filles auxquelles elle avait confié son homosexualité. Le parquet a ouvert une enquête au début de cette semaine.



Rayan, son frère, et Samira, sa mère, se sont exprimés ce mercredi soir sur le plateau de "Touche Pas à mon Poste" sur C8. L'animateur, Cyril Hanouna, a interrogé la famille endeuillée.



"Je veux aussi que tous ceux qui se font harceler sachent qu'ils peuvent parler, même si c'est pas facile de se confier. Des gens sont là pour les écouter", demande Rayan.



Sa mère l'interrompt : "Pourquoi ça n'a pas marché pour Dinah ? On est allé voir les enseignants ! On a fait tout ce qu'il fallait ! Quand on va les voir, ils nous disent que c'est des gamineries, 'votre fille en fait un peu trop' !"



Et Cyril Hanouna de lancer un appel auprès des autorités : "Il faut vraiment que les établissements, le gouvernement, soient beaucoup plus sensibles à ça."

En cas de crise suicidaire, voici les ressources utiles :

SOS Solitude 974 : 02 62 97 00 00

Le 15 ou le 112 (numéro européen) pour trouver de l’aide et de l’assistance