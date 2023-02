A la Une . Vidéo - Ste-Suzanne : La marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité revient pour une 4e édition

Permettre aux citoyens de prendre part à une action collective visant à sensibiliser l'urgence climatique. C'est l'objectif que se fixe pour le week-end à venir le maire de Sainte-Suzanne et président de la Cinor, Maurice Gironcel, à l'occasion de la 4e marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité. Par SI - Publié le Lundi 27 Février 2023 à 16:16

Le programme de cette manifestation, qui revient après deux ans d'absence pour cause de covid, a été dévoilé ce lundi matin dans un restaurant du Bocage à Sainte-Suzanne, en présence des différents partenaires (mairie de Sainte-Suzanne, de la Cinor, de la Région, du Département, Sidélec). Initiateur de cette marche, Maurice Gironcel a rappelé l'importance pédagogique de cette dernière. "Chacun d'entre nous sommes témoins chaque jour des conséquences du dérèglement climatique sur nos saisons, nos ressources naturelles, nos espèces animales et végétales (...) La planète a déjà changé et ne nous attend pas", a rappelé le maire de Sainte-Suzanne.



Pour ce dernier, "le climat est l'affaire de tous". Et la tenue de cette marche réunionnaise pour le climat n'est pas un hasard. "Par son action et sa volonté politique en faveur de production solaire, des éoliennes et du biogaz, Sainte-Suzanne est reconnue comme la seule commune de l'île à énergie positive renouvelable", poursuit-il. La commune produit en effet pour l'équivalent de 45.000 habitants alors qu'elle ne compte que 23.000 habitants.







Pour participer aussi bien à la marche qu'à la conférence-débat,



Par ailleurs et en marge de cette marche, un hommage sera rendu ce dimanche 5 mars à feu Paul Vergès, né le même jour, en présence de son petit-fils Maël et sa famille. Cet évènement s'étalera les 3, 4 et 5 mars prochains. Les deux premiers jours seront consacrés à des actions dans les écoles, les collèges et lycées, comme par exemple la plantation d'espèces endémiques ou encore la tenue d'une conférence-débat le samedi en présence d'experts sur le changement climatique dans les territoires ultramarins. La marche en elle-même aura lieu le dimanche avec deux tracés : un parcours de 10 km et un parcours de 3 km pour les familles et personnes à mobilité réduite. La journée se clôturera par un pique-nique partage avec les participants, toujours au parc du Bocage.Pour participer aussi bien à la marche qu'à la conférence-débat, une plateforme a été mise en place sur le site de la mairie . Du côté des bons points, l'organisation appelle le public à se rendre si possible aux différentes séquences en vélo (un espace surveillé sera installé dimanche au parc du Bocage) ou d'user du covoiturage. Par ailleurs, et afin de réduire la production de déchets plastiques, des fontaines d'eau seront mises à disposition des manifestants incités à se munir de leur propre gourde. Seul bémol, le t-shirt qui sera remis aux participants de la marche, pas très durable car 100% polyester et made in China...Par ailleurs et en marge de cette marche, un hommage sera rendu ce dimanche 5 mars à feu Paul Vergès, né le même jour, en présence de son petit-fils Maël et sa famille.