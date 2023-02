A la Une .. Vidéo - Ste-Marie : "Un climat nauséabond où chacun souhaite devenir calife à la place du calife"

C'est pour mettre fin aux "ladilafé" qui parasitent l'actualité municipale à Sainte-Marie ces derniers mois que le vice-président du CCAS, Gaëtan Adam, a tenu ce lundi un point presse, en présence de nombreux salariés de la structure. Une prise de parole à deux titres : "Apporter des réponses autres que les ladilafé aux salariés du CCAS" mais également "dénoncer un ras-le bol de ces tentatives de déstabilisation politique". Par SI - Publié le Lundi 13 Février 2023 à 17:18





Pour rappel, l'ancien directeur, Julien Mallin, et l'ancien vice-président, Gilbert Guézelot, avaient été condamnés dans l'affaire de détournements, favoritisme et prise illégale d'intérêt (



Peu avant le jugement de cette affaire, la Chambre régionale des comptes (CRC) Gaëtan Adam est un proche du maire Richard Nirlo, vice-président du CCAS de Sainte-Marie depuis juillet 2020 "à titre bénévole" tient à rappeler l'intéressé, après le champ de ruines laissé par ses prédécesseurs et qui avait fait les choux gras de la presse en décembre 2020.Pour rappel, l'ancien directeur, Julien Mallin, et l'ancien vice-président, Gilbert Guézelot, avaient été condamnés dans l'affaire de détournements, favoritisme et prise illégale d'intérêt ( L'ancien directeur du CCAS de Ste-Marie condamné à 3 ans de prison avec sursis ).Peu avant le jugement de cette affaire, la Chambre régionale des comptes (CRC) s'était déjà penchée sur la gestion chaotique du CCAS sainte-marien et ses errements budgétaires, lequel semblait selon l'institution avoir plus bénéficié à ceux qui y travaillent qu'à ceux pour qui il est censé travailler.

Le CCAS a depuis retrouvé plus de marges de manœuvre via une restructuration lui permettant de retrouver de la crédibilité auprès de ses partenaires. Preuve de ce retour à l'équilibre, la structure devrait dégager un excédent compris entre 200.000 et 300.000 euros lors du vote du prochain compte administratif après des années de déficit. Ce qui n'empêche pas certains élus - pourtant membres de l'actuelle majorité - de vouloir "réitérer les erreurs passées", dénonce Gaëtan Adam.



"Je me suis exprimé devant les médias pour exprimer un certain ras-le-bol quant à l'instrumentalisation politique du social à Sainte-Marie (...) C'est un climat nauséabond où chacun souhaite devenir calife à la place du calife", lance le vice-président du CCAS. "Je ne prendrai pas la fuite. Le combat pour Sainte-Marie, le combat pour le social mérite bien plus qu'une fuite", poursuit-il, ajoutant qu'il attendra la tenue d'un prochain conseil d'administration pour une éventuelle révocation.